Ein betrunkener Autofahrer hat in der Lemberger Straße für einen Unfall mit hohem Sachschaden gesorgt. In der Nacht zum Sonntag fuhr der 34-Jährige von der Ruhbank Richtung Lemberg und kollidierte dabei mit einem Auto, das am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Bei beiden Fahrzeugen liegt vermutlich ein Totalschaden vor. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,21 Promille. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Die Beifahrerin des Unfallautos wurde bei der Kollision leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt rund 45.000 Euro. Hinweise an die Polizei unter 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.