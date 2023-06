Zeugen informierten am Samstag die Polizei darüber, dass im Stadtgebiet ein Auto in Schlangenlinie unterwegs sei. Die Polizei stoppte den Wagen in der Rodalber Straße und kontrollierte den Fahrer. Der 49-Jährige war nach Angaben der Polizei nicht nur betrunken, er stand auch unter Drogeneinfluss. Sie nahmen ihn mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann wehrte sich dagegen und beleidigte die Beamten mehrfach. Ihm stehen nun gleich mehrere Strafverfahren bevor.