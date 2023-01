Beim Versuch, eine Schlägerei am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek zu beenden, ist ein Polizist angegriffen und durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wurden die Beamten am Sonntag um 7 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek gerufen. Vor der Diskothek kämpften mehrere Männer auf dem Boden liegend gegeneinander. Als drei junge Männer den polizeilichen Anordnungen nicht nachkamen, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Dann kam es zum Übergriff: Ein 24-jähriger Pirmasenser schlug einem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Ein 25-jähriger und ein 32-jähriger Pirmasenser störten permanent die polizeilichen Amtshandlungen und beleidigten die Beamten dabei massiv. Die Polizei unterband die unmittelbar bevorstehenden Angriffe und brachte die Männer mit körperlicher Gewalt zu Boden. Zwei Männer wurden bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Alkoholtests ergaben Werte von 1,67 und 1,77 Promille. Dem 24-Jährigen, der den Polizisten geschlagen hatte, wurde eine Blutprobe entnommen. Die drei Männer und ein Polizeibeamter wurden leicht verletzt.