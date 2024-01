Die Polizei in Pirmasens hat am Freitagabend zwei stark alkoholisierte Männer festgenommen, nachdem diese Beamte beleidigt und Widerstand geleistet hatten. Laut Polizeibericht ereigneten sich die Vorfälle am Freitagabend, 26. Januar, um 20.20 Uhr in der Hauptstraße von Pirmasens.

Die Auseinandersetzung wurde gemeldet, als eine Person aus einer Wohnung heraus mit einer Bierflasche beworfen und getroffen wurde. Vor Ort konnten die Beamten zwei Männer im Alter von 19 und 18 Jahren identifizieren. Der ältere der beiden wurde als Werfer der Flasche ermittelt und verhielt sich aggressiv gegenüber den Polizeikräften.

Während des Einsatzes wurde niemand verletzt. Der jüngere Mann musste aufgrund seiner starken Trunkenheit zur Ausnüchterung ins Krankenhaus Pirmasens gebracht werden.