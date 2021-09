Betrunken und dann noch ohnmächtig geprügelt – das musste eine Frau aus Pirmasens erleben. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Montag gegen 5 Uhr. Den Angaben zufolge soll sich eine betrunkene Frau aus Pirmasens an ein Auto gelehnt haben, das vor der Shisha-Bar, Landauer Straße 19b, geparkt war. Der Fahrer des dunklen BMW, vermutlich ZW-Kennzeichen, beleidigte die 36-jährige Frau und schlug sie mit einem Fausthieb gegen den Kopf ohnmächtig, als sie sich in seine Richtung drehte. Die Frau trug Prellungen und Abschürfungen davon und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.