Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 13.15 Uhr in der Lemberger Straße wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 49-jährige Autofahrerin in Höhe der Firma Schoen + Sandt den vor ihr fahrenden Motorradfahrer gerammt, als der nach rechts in eine Einfahrt abbiegen wollte. Die Autofahrerin erkannte dies offensichtlich zu spät. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Prellungen und Abschürfungen zu. Das Motorrad war im Heckbereich stark beschädigt, das Auto im Frontbereich. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 8000 bis 10.000 Euro. Nach Angaben der Polizei stand die 49-Jährige unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss. Ein Alkoholtest habe einen Promillewert von 0,84 ergeben.