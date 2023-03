Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilte das Amtsgericht Pirmasens am Donnerstag einen Mann aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land zu einer Geldstrafe von 2000 Euro. Außerdem entzog es ihm die Fahrerlaubnis. Die Straßenverkehrsbehörde darf ihm für sieben Monate keinen neuen Führerschein ausstellen.

Am 12. Dezember war der Angeklagte im Berliner Ring in Pirmasens mit seinem Auto nach rechts von der Straße abgekommen, gegen ein am Straßenrand geparktes Cabrio gestoßen,