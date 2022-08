Gelohnt haben sich die Verkehrskontrollen der Polizei am Wochenende. Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen, da sie betrunken oder unter dem Einfluss von Drogen hinter dem Lenkrad erwischt wurden.

So wurde am Samstag gegen 11.45 Uhr durch eine Polizeistreife LKW in der Dankelsbachstraße angehalten. Bei dem Fahrer stellte die Polizei drogentypische Auffälligkeiten fest, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Ebenfalls am Samstag hielt eine Polizeistreife gegen 10.45 Uhr in der Wiesenstraße einen Mofafahrer an, weil auch er drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Auch der Fahrer musste zu Fuß weitergehen. Ihn erwartet ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot.

Mit 2,25 Promille durch die Goethestraße

In der Nacht zum Sonntag wurde kurz nach Mitternacht ein PKW in der Rodalber Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab 0,73 Promille. Er durfte die Fahrt nicht fortsetzen und muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Etwa eine Stunde später folgte die nächste Kontrolle, diesmal in der Goethestraße. Auch hier roch ein Autofahrer nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab 2,25 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis entzogen. Außerdem kommt eine Strafanzeige wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss auf ihn zu.