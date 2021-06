Mit fast zwei Promille Alkohol im Blut war ein 19-Jähriger in der Nacht auf Samstag unterwegs. Damit nicht genug, denn der junge Mann hatte das Auto eines flüchtigen Bekannten genommen – und das ohne Führerschein. Erwischt wurde er von der Polizei, weil der Bekannte sein Auto vermisste. Dieser hatte zwar dem 19-Jährigen selbst in der Nacht den Schlüssel dafür überlassen, allerdings nur, damit dieser zur Ausnüchterung im Wagen übernachten könne. Wenig später stellte er allerdings fest, dass sein Auto weg war und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden den 19-Jährigen schließlich in der Nähe seiner Wohnung auf dem Fahrersitz des Wagens. Vor Ort gab der Mann laut Polizei dann auch die Trunkenheitsfahrt zu. Weil der Atemalkoholtest einen Wert von 1,98 Promille ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.