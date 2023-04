Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen Widerstands in zwei Fällen und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte, versuchter Körperverletzung und mehrfacher Beleidigung verurteilte das Amtsgericht Pirmasens am Dienstag eine 44-jährige Frau zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten. Außerdem erhielt sie wegen Diebstahls eine Geldstrafe von 1200 Euro (120 Tagessätze à 10 Euro).

Gleich vier Tatkomplexe legte die Staatsanwaltschaft der Frau zur Last. Am 21. Januar 2020 soll die heute 44-Jährige im sogenannten Oettinger Park in der Wiesenstraße