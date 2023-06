In der Nacht auf Samstag klaute ein 16-Jähriger in der Simter Straße in Pirmasens ein unverschlossenes Auto. Wie die Polizei berichtete, beschädigte der junge Mann bei seiner Spritztour mindestens vier weitere Autos, die am Straßenrand geparkt waren. Die Polizei stoppte den 16-Jährigen, der betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen den Jugendlichen ein.