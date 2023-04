Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Berufungsprozess vor dem Landgericht Zweibrücken gegen einen 51-Jährigen und seine 47-jährige Ex-Lebensgefährtin aus Pirmasens sagte am Mittwoch, dem zweiten Verhandlungstag, der Chefermittler der Pirmasenser Polizei aus. Er schilderte unter anderem, mit welchen Ausreden der Mann erklären wollte, weshalb zahlreiche Kunden nie Waren erhielten.

Das Paar war im September 2018 vom Schöffengericht Pirmasens wegen Betruges in 78 Fällen zu Haftstrafen verurteilt worden. Die beiden sollen in der Zeit von 2011 bis 2013 in Pirmasens