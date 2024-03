Eine 64-jährige Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz wollte Anlagemöglichkeiten mit Kyptowährungen, sogenannten Internetwährungen, nutzen. Wie die Polizei mitteilt, war sie auf diese durch eine Fernsehsendung aufmerksam geworden. Bei fünf verschiedenen Onlinehändlern legte sie Ende vergangenen Jahres jeweils 1350 Euro an. Bereits drei Monate später wiesen die Konten zusammen angeblich 230.000 Euro aus.

Nun wollte die 64-Jährige 50.000 Euro abheben. Von ihr wurden Gebühren gefordert. Außerdem sollte sie ein Programm namens Any Desk installieren, das den Cyberkriminellen den Fremzugriff auf ihren Computer ermöglichte. Erst nachdem sie bereits mehr als 11.000 Euro an angeblichen Gebühren überwiesen hatte, bemerkte sie, dass Betrüger am Werk waren. Die Anlagebetrüger gelangten an persönliche Daten auf ihrem Computer, auch an Bankdaten. Diese Informationen sind laut Polizei zur Eröffnung eines Bankkontos im Ausland und zur Beantragung von Kreditkarten missbraucht worden.