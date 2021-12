Wegen dreifachen Betruges hätte sich am Montag ein Mann vor dem Amtsgericht Pirmasens verantworten sollen. Aber er kam nicht zur Verhandlung. Das Gericht wusste sich zu helfen.

Über eBay-Kleinanzeigen soll der Mann im Dezember vergangenen Jahres online die Comic-Figur Hulk und im Januar 2021 außerdem Lithografien von Salvatore Dali angeboten haben. Seinen Lieferverpflichtungen soll er aber nicht nachgekommen sein. Außerdem soll er im Januar 2021 als Käufer eines Lichtschwerts aufgetreten sein, die Überweisung des Kaufpreises aber nur vorgetäuscht haben. Insgesamt soll der Mann so unrechtmäßig 1355 Euro erlangt haben.

Acht Monate auf Bewährung

Da der Angeklagte am Montag nicht vor dem Pirmasenser Amtsgericht erschienen war, regte der Vertreter der Staatsanwaltschaft eine andere Verfahrensweise an, der die Richterin dann auch folgte. Sie bestellte dem nichterschienen Angeklagten einen Pflichtverteidiger nur für das Strafbefehlsverfahren. Sodann erließ die Richterin einen Strafbefehl, worin sie den Mann zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilte. Als Auflage muss er 1000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen und er erhielt einen Bewährungshelfer. Außerdem ordnete das Gericht die Einziehung von 1355 Euro an Taterträgen an.

Gegen den Strafbefehl kann der Mann noch Einspruch einlegen, dann gibt es einen neuen Verhandlungstermin vor Gericht.