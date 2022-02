Am Montag kam es erneut zu zahlreichen Anrufen angeblicher Polizeibeamter, bei denen versucht wurde, hauptsächlich ältere Bürger zu verunsichern und hinsichtlich Wertsachen und Vermögenswerten auszufragen. Die Maschen sind vielfältig. In den aktuellen Fällen kam es glücklicherweise zu keinem Schadensfall. Die Polizei bittet die Bevölkerung eindringlich darum, ältere Verwandte und Bekannte dahingehend zu sensibilisieren. Durchaus sinnvoll sei es, wenn gerade ältere Menschen ihren Telefonbucheintrag entfernen lassen, empfiehlt die Polizei. Meist erkennen die Täter schon an der Namensgebung, dass es sich um einen älteren Menschen und damit um ein mutmaßlich „leichtes Opfer“ handeln könnte. Diese werden so gezielt ausgesucht und angerufen. Die im eigenen Telefon angezeigten Rufnummern sind entweder unterdrückt oder gefälscht. Gerade eine angezeigte „110“ beweist den betrügerischen Anruf. Von der Notrufnummer aus wird die Polizei niemals Anrufe tätigen.

Die Polizei rät, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, ruhig zu bleiben, das Gespräch zu beenden und bei der Verwandtschaft oder der örtlichen Polizeidienststelle nachzufragen, bevor man etwas Unüberlegtes tut oder private Daten preisgibt. Rückfragen beantwortet die Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200.