Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Mitbestimmung: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) wirbt für Beteiligung.

Bis 31. Mai wählen Beschäftigte ihre Betriebsräte neu. In Pirmasens sind nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) rund 22.700 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in knapp 690 Betrieben wahlberechtigt. Die Gewerkschaft wirbt für eine starke Beteiligung, um ein Zeichen zu setzen. Dies geht aus einer Mitteilung der Gewerkschaft hervor.

Einen Betriebsrat können Betriebe mit mehr als fünf Beschäftigten wählen – unabhängig davon, ob es sich um Industrie, Handwerk, Lebensmittelindustrie oder Bäckereien handelt. Wahlberechtigt sind Voll- und Teilzeitkräfte sowie Auszubildende. „Der Betriebsrat bündelt die Stimmen der Beschäftigten und verleiht ihnen so mehr Gewicht gegenüber der Leitungsebene. Auf dieses Sprachrohr muss die Unternehmensführung hören“, sagt Tobias Wolfanger von der NGG Pfalz. In vielen Unternehmen in Pirmasens gibt es dennoch keinen Betriebsrat. „Beschäftigte verschenken damit ihre Chance, wichtige Entscheidungen im Unternehmen zu beeinflussen“, so Wolfanger.

Besonders wichtig ist das Zusammenspiel von Gewerkschaft und Betriebsrat. Die Aufgaben sind klar verteilt: Die Gewerkschaft verhandelt Tarifverträge, der Betriebsrat achtet im Betrieb darauf, dass die Regelungen bei den Beschäftigten ankommen. „Betriebe mit Tarifvertrag bieten deutlich bessere Arbeitsbedingungen als vergleichbare Betriebe ohne Tarifbindung. Ohne Tarifvertrag fehlt Beschäftigten rechnerisch ein volles Monatsgehalt – zudem fällt pro Jahr eine Woche Mehrarbeit an“, sagt Wolfanger unter Verweis auf Studien des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.

Die Lebensmittelindustrie in der Region bietet in der Regel krisenfeste Arbeitsplätze. Dennoch bringt ein Betriebsrat auch hier Vorteile: bei der Urlaubsplanung, der betrieblichen Weiterbildung und beim Gesundheitsschutz. „Und schließlich sorgt der Betriebsrat dafür, dass es bei Schichtplänen keine Unstimmigkeiten gibt“, betont Wolfanger.

Alle vier Jahre wählen Beschäftigte bundesweit von März bis Mai ihre Betriebsräte. In Pirmasens unterstützt die NGG Pfalz Belegschaften in der Lebensmittelherstellung und in der Gastronomie bei der Wahl oder Neugründung eines Gremiums.