Die Ämter der Stadtverwaltung Pirmasens sind am Freitag aufgrund eines Betriebsausflugs nur eingeschränkt erreichbar. Betroffen sind zahlreiche städtische Einrichtungen, darunter auch das Bürgerservice-Center und das Standesamt. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Geschlossen bleiben unter anderem das Garten- und Friedhofsamt, das Tief- und Hochbauamt, das Schulverwaltungsamt, die Mobilitätszentrale im Bürger-Service-Center und die Infozentrale im Rathaus am Exerzierplatz. Für einige Ämter wird eine Notbesetzung mit eingeschränktem Dienstbetrieb eingerichtet.

In dringenden Fällen können Zulassungsanträge bei der Stadtverwaltung Zweibrücken gestellt werden. Für verkürzte Wartezeiten wird eine vorherige Terminvereinbarung empfohlen. Informationen dazu sind unter Telefonnummer 06332 871334, E-Mail kfz.zulassung@zweibruecken.de erhältlich.

Wertstoffhof ebenfalls geschlossen

Neben den Einschränkungen am Freitag bleiben auch der Wertstoffhof und die Annahmestelle für Grünschnitt in der Ohmbach an Freitag und Samstag geschlossen.

Das Forum Alte Post, einschließlich des Kartenverkaufs des Kulturamtes, bleibt ebenfalls geschlossen. Alternativ bleiben bestimmte Einrichtungen teils zugänglich: Das Stadtmuseum Altes Rathaus ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet, die Tourist-Information im Rheinberger von 10 bis 15 Uhr. Einfahrten auf den Waldfriedhof sind in der Zeit von 8 bis 18 Uhr möglich.