Es kommt Bewegung in die stadtbildprägende Kopp-Fabrik. Der 9500 Quadratmeter große Komplex ist verkauft. Der Käufer will das Gebäude umbauen, unter anderem für betreutes Wohnen. Käufer soll der in solchen Projekten erfahrene Architekt Emil Schweitzer sein.

Das Gerücht lag schon länger über der Stadt: Carsten Schreiner, Leiter des Stadtplanungsamtes, bestätigte nun den Verkauf, ohne den Namen des Käufers zu nennen. Die