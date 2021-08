Der Storm-Markt in der Winzler Straße 67 ist geschlossen und wird demnächst durch eine Filiale der Supermarktkette Mix-Markt ersetzt. Ein genaues Datum für die Eröffnung sei noch nicht bekannt, erfuhr die RHEINPFALZ auf Nachfrage. Die Kette betreibt nach Unternehmensangaben 177 Märkte in Deutschland. Mix-Markt konzentriert sich auf den Verkauf osteuropäischer Lebensmittel und Spezialitäten, beispielsweise aus Russland, Polen und dem Balkanraum. In etwa dasselbe Sortiment bot auch der Storm-Markt an. Für die neue Mix-Markt-Filiale im Winzler Viertel werden aktuell noch mehrere Mitarbeiter und Auszubildende gesucht.