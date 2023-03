Im Verfahren um angeblichen 77-fachen bandenmäßigen Betrugs gegen zwei Paare erging am Donnerstag vor dem Pirmasenser Schöffengericht das Urteil. Für einen Beteiligten wartete am Ende eine Überraschung.

Das Pirmasenser Schöffengericht hat einen 34-Jährigen wegen 77-fachen gewerbsmäßigen Betrugs, davon 64-mal nur versucht, sowie wegen Fahrens ohne Führerschein in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Eine 40-Jährige erhielt wegen versuchten Betrugs in 19 Fällen und vier vollendeten Betrügereien eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Sie muss 500 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Die beiden 30- und 36-Jährigen sprach das Gericht hingegen frei.

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hatte die vier Angeklagten beschuldigt, zwischen Januar und September 2021 in 77 Fällen elektronische Waren bei einer Mobilfunkfirma für insgesamt 78.000 Euro bestellt und dabei verschiedene E-Mail-Adressen benutzt zu haben. Es sollen aber nur in 15 Fällen Waren ausgeliefert und nicht bezahlt worden sein. Schaden: 3366 Euro.

Die Angeklagten hatten die Vorwürfe bestritten oder geschwiegen. Die Verteidiger hatten für ihre Mandanten Freisprüche gefordert und Ermittlungsdefizite kritisiert. Die Staatsanwältin hatte in ihrem Plädoyer die Bandenabrede fallen gelassen und jedem Angeklagten nur einen Teil der Betrügereien zugerechnet. Das Gericht hielt den 34-Jährigen für voll überführt und für den „führenden Kopf“. Er habe bei den Bestellungen Namen von Personen benutzt, die man kennt, und die Namen etwas verändert. Nur durch eine interne Kontrolle bei der Mobilfunkfirma seien nicht alle Bestellungen ausgeliefert worden. Die 40-jährige Angeklagte, seine Freundin, habe sich selbst verraten, als sie offenbart habe, dass sie die chattende Person gewesen sei. „Wenn man den Mund nicht halten kann in der Verhandlung“, kommentierte der Richter. Dem 30-Jährigen sei hingegen nichts nachweisbar. Und bei der 36-Jährigen, die Pakete entgegengenommen und weitergegeben hatte, sei der Tatnachweis nicht mit der erforderlichen Sicherheit geführt worden, so der Richter.

Ohne Führerschein unterwegs

Bei dem 34-Jährigen hatte das Gericht zudem keine Zweifel, dass er im April und im Juli 2022 Auto gefahren war, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Eine Fahrt, bei der er nach einer Verfolgungsfahrt im Gebüsch von der Polizei gestellt worden war, hatte er gestanden, eine andere bestritten. Am Ende der Verhandlung wartete auf den 34-Jährigen noch eine Überraschung: Er wurde sogleich in Haft genommen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.