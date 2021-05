Die Polizei warnt vor Betrügern, die mit Schockanrufen an Geld kommen wollen. Derartige Anrufe hat es auch im Landkreis Südwestpfalz gegeben. Die Betrüger behaupten dabei am Telefon, dass nahe Angehörige einen Verkehrsunfall verursacht hätten und dass mehrere tausend Euro bereitzuhalten oder zu überweisen seien. In allen Fällen erkannten die Angerufenen laut Polizei die Betrugsabsicht, sodass niemandem ein Schaden entstanden ist. Die Polizei rät, im Zweifel bei einer Polizeidienststelle nachzufragen, ob es tatsächlich zu einem Unfall gekommen ist.