Die Polizei warnt erneut eindringlich vor Telefonbetrügern. In der Südwestpfalz gingen zuletzt wieder vermehrt Anrufe, vor allem bei Senioren ein, in denen ein schwerer Unfall eines nahen Angehörigen, meistens Enkel oder Enkelin, vorgetäuscht wurde. Auch betrügerische SMS-Kurznachrichten und Whatsapp-Nachrichten der angeblichen Tochter oder des angeblichen Sohnes reißen nicht ab. Auf Gewinnversprechen, bei denen Vorauszahlungen zu leisten sind, sollte man ohnehin nicht eingehen, rät die Polizei. Die Betrugsmaschen seien vielfältig und oft auf den ersten Blick glaubwürdig. Bei entsprechender Wachsamkeit und Rückversicherung bei Verwandten, Freunden oder bei der örtlichen Polizei seien die Betrügereien jedoch leicht zu durchschauen. Die Polizei rät, in jedem Fall ruhig zu bleiben und entsprechend zu reagieren. In keinem Fall sollte man auf irgendwelche Forderungen eingehen, seien es die Übergabe von Wertsachen oder gar Bargeld oder auch angeblich sofort notwendige Überweisungen.