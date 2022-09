Für Pfarrer Thomas Ott ist das Stundenbuch die wichtigste App auf dem Smartphone. Damit kann er jederzeit beten und in die Bibel schauen.

In welchem Alter hatten Sie zum ersten Mal ein Smartphone?

Da muss ich zurückrechnen, ich glaube 2013.

Was sind Ihre drei Lieblings-Apps?

Kahoot!, weil man damit sehr gut Unterricht gestalten kann. Das ist so eine Lernplattform für Schülerinnen und Schüler. Das nächste ist der Kalender, weil ich den immer brauche und verwende, um meine Termine einzutragen. Und das dritte ist die App „F.A.Z Der Tag“, wo man die wichtigsten Informationen der letzten 24 Stunden angezeigt bekommt.

Wer ist der berühmteste Kontakt in Ihrem Telefonbuch?

Der bekannteste ist wahrscheinlich der Bischof Wiesemann.

Was sieht man auf dem letzten Foto in Ihrer Galerie?

Vermutlich ein Urlaubsbild.

Was ist für Sie die wichtigste App auf Ihrem Smartphone und warum?

Ich glaube, die wichtigste App ist das Stundenbuch, also eine App, wo meine Gebete drauf sind, so dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, in die Bibel zu schauen und zu beten.

Wo liegt ihr Smartphone über Nacht?

An der Steckdose.

Was ist Ihre durchschnittliche tägliche Bildschirmzeit?

Das können wir nachschauen. Der Tagesdurchschnitt liegt bei zwei Stunden und drei Minuten.

Was ist das letzte Lied, dass Sie auf ihrem Smartphone gehört haben?

Im Moment ist meine Musik-App leer, weil ich weiteren Speicherplatz für Fotos aus dem Urlaub gebraucht habe.

Welches soziale Netzwerk ist Ihr persönlicher Favorit?

Eigentlich Instagram, wegen den Fotos. Wobei ich dort in letzter Zeit wenig aktiv war.

Was ist das Erste, dass Sie nach dem Aufstehen auf Ihrem Smartphone nachschauen?

Die Stundenbuch-App, um zu beten.

Mit wem haben Sie zuletzt auf WhatsApp geschrieben und warum?

Beruflich bedingt mit einem Messdiener.

Haben Sie die App der RHEINPFALZ installiert?

Nein, habe ich leider nicht, weil ich derzeit die FAZ lese.

Zur Person

Pfarrer Thomas Ott ist seit 2020 in der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini tätig. Der 31-Jährige ist neben der Feier von Gottesdiensten und der Spendung von Sakramenten wie der Taufe oder der Hochzeit für die Messdienerarbeit zuständig. Zudem hält er im Leibniz-Gymnasium und in der Grundschule Sommerwald Religionsunterricht.

Zur Serie

Handys sind für so viele Leute längst mehr als ein tragbares Telefon. Für unsere Serie haben wir Menschen aus Pirmasens und der Umgebung gefragt, wie und wofür sie ihr Handy nutzen.