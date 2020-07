Der Regen und Temperatureinbruch haben dem Pirmasenser Mitmach-Museum Dynamikum am Mittwoch einen Rekordbesuch beschert. Allerdings einen Rekord unter Corona-Bedingungen. 400 Besucher seien in die Ausstellungsräume in der früheren Rheinbergerfabrik geströmt, erzählte Dynamikum-Geschäftsführer Rolf Schlicher.

Schlicher zeigte sich entsprechend gut gelaunt wegen des guten Zuspruchs, den das Haus gerade in der Corona-Zeit dringend gebrauchen konnte. Am Mittwoch waren die für das Dynamikum idealen Bedingungen. Schlechtes Wetter war seit Tagen angekündigt worden und dann auch tatsächlich gekommen. Der Regen fiel nur leicht aus und machte Lust auf eine Indoor-Attraktion. Unter normalen Bedingungen ohne Corona wäre es mit 400 Besuchern ein nicht so berauschender Tag gewesen. Der bisherige Besttag im Dynamikum war der 1. Mai 2015. Damals war auch schlechtes Wetter angekündigt worden und 1966 Besucher strömten ins Haus. Schlicher selbst musste an diesem Tag mit Hand anlegen, um dem Besucheransturm Herr zu werden.

Aktuell ist das Dynamikum mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.