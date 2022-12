Eigentlich ist heute erst Nikolaustag, aber in Hengsberg kam der Heilige bereits am Samstag und bescherte alle Kinder des Ortsbezirkes, die selbstverständlich das ganze Jahr über brav gewesen waren, mit jeweils einem Geschenktütchen.

Gefüllt waren die Geschenktüten mit allerlei Leckereien, unter anderem aus der Weihnachtsbäckerei von Friedrike Resch, der Ehefrau des CDU-Ortsvorsitzenden Peter Resch. Dieses Jahr hatten sich zu der Aktion, die der CDU-Ortsverein bereits seit 15 Jahren ausrichtet, eine rekordverdächtige Kinderzahl angemeldet. 25 Mädchen und Jungs im Alter bis zu zehn Jahren, so viel wie noch nie, waren ins Sportheim des FC Hengsberg zur Bescherung gekommen; darunter auch Kinder von Neubürgern.

Ihre Überraschungstüten bekamen alle Kinder unter Auflagen: ein Gedicht aufsagen oder ein weihnachtliches Lied singen, war Pflicht. Dennoch zeigte sich Ortsvorsteher Walter Kossin, der sich das Nikolauskostüm übergezogen hatte, nachsichtig. „Man weiß ja, dass Kinder in ganz jungen Jahren noch ziemlich schüchtern sein können.“ In der Vor-Corona-Zeit „haben wir uns bei der Gaststätte Waldesruh getroffen“, sagte CDU-Ortsvorsitzender Resch. Mütter und Väter konnten dort Waffeln essen und einen Glühwein trinken. Die Veranstaltung sei immer gut angenommen worden. CDU-Mitglied Hans Herzig erinnert sich, dass ältere Menschen früher gerne zum geselligen Plaudern an den Stand gekommen waren. „Das ist mit der Corona-Krise alles eingebrochen“, bedauert Herzig.