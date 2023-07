Unter dem Namen „Friede, Freude, eier Kerch“ fand am Samstag eine Veranstaltung der protestantischen Kirchen und der kirchlichen Träger auf dem Schlossplatz statt. Unter anderem die Johanniter, die Diakonie, die Lutherkirche sowie das Begegnungszentrum Mittendrin hatten es sich beim Stadtdiakonietag zur Aufgabe gemacht, zu zeigen, wie vielfältig ihr Engagement in der Stadt ist. „Es ist für unsere Gäste schön zu sehen, wie viele Angebote es in der Stadt gibt, die nach christlichen Maximen ausgerichtet sind, aber nicht unbedingt mit Kirche an sich zu tun haben und sich dennoch den Problemen der Menschen vor Ort annehmen“, sagte Stefanie Eyrisch vom Diakoniezentrum Pirmasens.

In Zeiten sich mehrender Kirchenaustritte sei es den Veranstaltern wichtig gewesen, in einer Gesprächsrunde die Nöte der Gesellschaft zu thematisieren. Begleitet wurde die Diskussion von Gebet und einem musikalischen Rahmenprogramm mit den Churchies, dem Musikteam der Johanneskirche, Andreas Rauth, der Kinderkantorei, dem Posaunenchor und dem Jugendchor Unisono unter der Leitung von Maurice Croissant. Zumindest bis zum einsetzenden Gewitter mit Regen stieß die Veranstaltung am Samstagmittag auf reges Interesse, viele Gäste waren bereits mit Regenschirm ausgestattet zum Städtediakonietag gekommen.