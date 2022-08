Ein 55-jähriger Pirmasenser musste sich am Mittwoch wegen Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung vor dem Amtsgericht verantworten.

Am 19. August vergangenen Jahres habe ihn eine Bekannte zum Abendessen in ihre Wohnung eingeladen. Schon zuvor habe er hin und wieder bei ihr gegessen. An jenem Abend seien noch ihre Freundin und ein Mann anwesend gewesen. Die hätten bereits dem Alkohol zugesprochen, obwohl sie gewusst habe, dass er trockener Alkoholiker ist und nichts Alkoholisches trinken dürfe. Weil er Stress auf der Arbeit gehabt habe, habe er trotzdem Alkohol getrunken und habe jedem 20 Euro geliehen – für Essen beziehungsweise Zigaretten.

Als die anderen gegangen waren, habe er zu seiner Bekannten gesagt: „Was für Freunde hast du, die einen so abziehen?“. Aber die Frau habe ihm aufs Auge gehauen, so dass er auf die Knie gefallen sei, und habe ihm einen langen Kratzer im Gesicht zugefügt. Aus Panik habe er sie „gestumbt“. Sie sei in die Spüle gefallen, und die Gläser darin seien zerbrochen. Die Frau habe nochmals auf ihn losgehen wollen, sei aber auf den Scherben ausgerutscht und dann eingeschlafen – vielleicht auf Grund des genossenen Alkohols.

Drohung: „Ich vergewaltige dich noch.“

Auf Nachfrage räumte der Angeklagte ein, dass er – bevor die Sache eskalierte – zu ihr gesagt habe: „Ich vergewaltige dich noch“. Das habe er nur aus Spaß gesagt, behauptete er vor Gericht. Sie habe ihm daraufhin gedroht, ihn wegen Vergewaltigung anzuzeigen.

Laut Anklage soll er die Frau auch gewürgt haben. Das bestritt der Mann aber. Und sie soll mit stark blutenden Schnittwunden ohnmächtig auf dem Boden gelegen haben. Der 55-Jährige soll die Wohnung der Frau verlassen haben, ohne Hilfe zu rufen, so der Vorwurf der Anklage. Trotz mehreren Operationen leide die Frau infolge der tiefen Schnittwunden weiter unter Taubheitsgefühlen in der linken Hand. Weitere Operationen sollen anstehen – mit ungewissem Ausgang.

Verfahren ist vorläufig eingestellt

Der Angeklagte behauptete aber: „Ich habe kein Blut gesehen“. Später in der Nacht habe er noch mit ihr telefoniert. Da habe sie ihm gesagt, alles sei voller Blut und sie habe ihn angezeigt. Die Geschädigte bestritt, den Angeklagten geschubst, aufs Auge gehauen oder gekratzt zu haben. Es gab aber Fotos von den Verletzungen des Angeklagten in der Gerichtsakte. Auch sonst wichen ihre Angaben von denen bei ihrem Notruf und den späteren Vernehmungen ab. Sie hatte vor Gericht nur noch vage Erinnerungen. „Ich habe wie Blackout“, sagte sie.

Die Richterin war ihre Aussage hinsichtlich der Körperverletzung zu vage. Aber der Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung stehe noch im Raum. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft stellte die Richterin das Verfahren vorläufig ein. Wenn der Angeklagte 300 Euro an die Geschädigte gezahlt hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Ansonsten gibt es einen neuen Gerichtstermin.