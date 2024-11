Große Kunst entstand im 19. Jahrhundert in Poissy. Der Genremaler Ernest Meissonier hatte dort sein Atelier, seine Schüler lebten in der Stadt und viele Gemälde, die heute in großen Museen in Paris und den USA zu finden sind, hatten ihren Ursprung dort. Agnès Guignard, eine Nachfahrin von Meissonier, öffnete für DIE RHEINPFALZ die Tür zum Atelier.

Das weitläufige Areal des früheren Dominikanerklosters ist normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.