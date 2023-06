Bei der süddeutschen Meisterschaft in Aichach lief der für den TV Lemberg startende Oberauerbacher Ole Schöndorf über 800 Meter in der Altersklasse M14 mit 2:13,05 Minuten als Elfter eine neue persönliche Bestzeit.

Der Saalstadter Lars Klein holte sich über 1500 Meter in der U23-Klasse den Vizetitel. In einem taktischen Rennen musste er sich im Endspurt dem Ulmer Robert Fülle geschlagen geben. Der jetzt für TSV Schott Mainz startende ehemalige Lemberger zog an der 1000-Meter-Marke einen langen Spurt an und legte die letzten 500 Meter in 78 Sekunden zurück. „Ich bin voll zufrieden. Mein Finish hat sich gut angefühlt“, meinte Klein. Weil sich ein Mannschaftskollege verletzte, musste er bei der 4x400-Meter-Staffel aushelfen und gewann mit dem Mainzer Team Silber.