Stella Wiedemann hat mit der Note 1,2 das beste Abitur an der Berufsbildenden Schule Pirmasens abgelegt. Neben der besten Gesamtleistung hat die 19-Jährige auch den Preis im Fach Englisch erhalten.

„Ich habe vor, Psychologie zu studieren“, sagt Stella Wiedemann, die an der BBS das beste Abitur gebaut hat. Dafür soll es nach Mannheim oder Marburg gehen. Sollte die Bewerbung erfolgreich sein, will Wiedemann direkt zum Wintersemester im Oktober mit dem Studium beginnen. „Den Master würde ich dann gerne in Rechtspsychologie machen“, sagt die 19-Jährige aus Dahn. Sie strebt an, später als Kriminalpsychologin arbeiten zu können.

Sollte Wiedemann nicht direkt einen Studienplatz erhalten, will sie ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Das soll aber ebenfalls mit dem Thema Psychologie in Verbindung stehen und könne beispielsweise in einer Klinik gemacht werden. „Psychologie hat mich eigentlich schon immer fasziniert“, merkt Wiedemann an.

Zunächst einmal geht es für die 19-Jährige aber mit der Familie in den Sommerurlaub. Ziel sind die Vereinigten Staaten. Dabei stehen New York und Florida auf dem Plan. Weitere Reisen seien aktuell nicht geplant. In der Übergangszeit kann sich Wiedemann auf ihre Hobbys konzentrieren. Sportlich aktiv ist sie als Tänzerin im Häwwich-Theater in Busenberg. Aber auch lesen und zeichnen gehören zu den Freizeitbeschäftigungen der Abiturientin.