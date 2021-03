Traumnote 1,0: Hannah Hof aus Münchweiler hat das beste Abitur am Leibniz-Gymnasium abgelegt. Preise gab für die Schülerin zudem für die besten Leistungen in den Gesellschaftswissenschaften, Chemie und evangelischer Religion. „Das zeigt einfach, dass Hannah fächerübergreifend eine super Schülerin war“, lobte der Schulleiter des Leibniz-Gymnasiums Thomas Mohr bei der Übergabe der Zeugnisse.

Das Lernen sei ihr eigentlich schon immer leicht gefallen, sagt Hannah Hof zu ihrem Einser-Abschluss. Bei der Vorbereitung geholfen hätten ihr aber zusätzlich ihre Nachhilfeschüler, mit denen sie den Stoff noch vertieft und aufgearbeitet habe, meint sie. Trotz Schulstress blieb der jungen Frau deshalb genügend Zeit für Hobbys und Freunde. Das Reiten habe sie in der Oberstufe zwar zurückgestellt, dafür aber mit Fußball begonnen, erzählt die Abiturientin.

Dass die Pandemie ihren Jahrgang so getroffen hat, findet sie sehr schade. „Wir gingen so schnell auseinander, ohne uns alle noch einmal gemeinsam treffen zu können.“ Das sei schon traurig, sagt sie. Seit Beginn der Pandemie sei nichts normal gewesen. Der Unterricht der vergangenen Monate war für sie nicht immer einfach. „Gerade in Chemie haben mir immer die Experimente am meisten für das Verständnis gebracht und zudem wirklich Spaß gemacht“, so Hof.

Dass es am Ende das beste Abitur der Schule geworden ist, damit hat die ehrgeizige Schülerin dennoch nicht gerechnet. „Ich sah einen anderen Schüler vorne, der den Preis auf jeden Fall genauso verdient hätte“, sagt die Absolventin bescheiden. Es könnten auch nur ganz wenige Punkte sein, die beide trennen, ist sie sicher. Auch wenn ihre Familie bei der Zeugnisübergabe und Preisverleihung nicht persönlich dabei sein konnte, fieberten die Eltern und Großeltern zuhause beim Live-Stream mit. „Ich glaube, da flossen schon ein paar Freudentränen“, meint sie.

Nach Lernstress und Prüfungen wollte die Abiturientin nun eigentlich für eine Weile reisen und danach noch verschiedene Praktika absolvieren. Corona hat diese Pläne vereitelt. „Ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei werde ich aber ganz sicher noch machen“, erzählt sie. Mit dem Studium beginnen wird sie früher als geplant bereits zum Wintersemester. Voraussichtlich wird es Medizin werden, aber auch mit Jura liebäugelt sie. „Beides am liebsten in Heidelberg, denn das ist schon eine tolle Studentenstadt“, freut sich Hannah Hof auf das, was kommt.