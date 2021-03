892 von 900 möglichen Punkten: Hanna Reidenbach hat nicht nur das beste Abitur am Immanuel-Kant-Gymnasium in Pirmasens abgelegt. „Ich übertreibe wohl nicht, wenn ich sage, dass Hanna ein historisches Ergebnis erreicht hat, sicherlich eines der besten unserer Schulgeschichte“, lobte Oberstufenleiter Thomas Kuhn die Schülerin in seiner kurzen Laudatio bei der Übergabe der Zeugnisse.

Neben dem Preis für die beste Gesamtleistung wurde Reidenbach für hervorragende Leistungen in Mathematik, Französisch, Latein und katholischer Religion ausgezeichnet.

„Wenn mich etwas interessiert, dann fällt mir das Lernen einfach leicht“, sagt die 19-jährige Schülerin aus Fehrbach. Sie ergänzt: „Und eigentlich hat mich alles interessiert.“ Deshalb habe sie auch zwei freiwillige Fächer während der gesamten Oberstufe beibehalten. Sie habe einfach nicht gewusst, was sie denn abwählen solle.

„Eine rundum tolle Schülerpersönlichkeit“ nannte Kuhn die Einser-Abiturientin, die durch ihre brillanten Beiträge und ihre bescheidenen Art bei Schülern und Lehrern einen nachhaltigen Eindruck hinterließ. „Es war uns eine Freude, dass du unsere Schülerin warst“, betonte der Lehrer.

Trotz ihres durch die zwei zusätzlichen Fächer sehr gefüllten Stundenplans sei ihr dennoch Zeit für ihre Hobbys, Tennis und Leichtathletik, geblieben. „Den Sport habe ich nach einem langen Schultag als Ausgleich gebraucht und natürlich auch, um Freunde zu treffen“, sagt die junge Frau. Wie es nach dieser großartigen Leistung nun für sie weitergehen wird, das weiß sie noch nicht mit Sicherheit. Ein Studium werde sie zum kommenden Wintersemester auf jeden Fall beginnen. „Ich schwanke noch zwischen Medizin oder Latein und Mathe für das Lehramt“, erzählt sie.

Da Urlaubsreisen wohl auch in den kommenden Monaten nicht möglich sein werden, werde sie in der Zeit deshalb vielleicht erst einmal ein Pflegepraktikum absolvieren. Das müsse sie für das Medizinstudium ohnehin nachweisen, also wolle sie diese Zeit nutzen. Über die Wahl des Studienortes hat sich die Abiturientin noch keine großen Gedanken gemacht. Dass sie erst einmal aus Pirmasens weggehen wird, ist für sie klar. „Trotzdem bin ich sehr heimatverbunden und kann mir wirklich gut vorstellen, nach dem Studium hierher zurück zu kommen“, sagt sie. „Ich fühle mich wohl in Pirmasens“, so Reidenbach.