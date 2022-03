Sieben mal gab es am Immanuel-Kant-Gymnasium die Traumnote eins. Mit 876 von 900 erreichbaren Punkten hat Gregor Garbe das beste Ergebnis erzielt.

Er hat alle fünf Abiturprüfungen mit einem Ergebnis von 15 Punkten absolviert. Der 17-jährige Pirmasenser wurde zudem für seine herausragenden Leistungen in Mathematik und Physik ausgezeichnet.

„Mich interessieren die meisten Fächer sehr, deshalb fällt mir das Lernen darin leicht“, erzählt Garbe, der bereits in der Grundschule eine Klasse übersprungen hat. Besonders die Naturwissenschaften haben es dem jungen Mann angetan. „Die Erklärung der Welt in der Wissenschaft zu finden, das finde ich faszinierend“, sagt der Schüler.

Seine besondere Lernleistung – eine Jahresarbeit – hat Garbe im Fach Physik geschrieben. Das Thema: die Modelle des Lichts im Wandel der Zeit. Trotz der Schule sei Garbe Zeit für Hobbys geblieben. Er geht gerne Schwimmen und übt die friedfertige Kampfkunst Aikido aus.

Entsprechend seines naturwissenschaftlichen Interesses möchte der 17-Jährige zum Wintersemester Physik in Karlsruhe studieren. Die Zwischenzeit will er mit einem Praktikum in dem Bereich überbrücken. Nach dem Studium will Garbe dann Grundlagenforschung in der Physik betreiben. Als zukünftigen Arbeitsort könnte er sich beispielsweise das Fraunhofer-Institut vorstellen.