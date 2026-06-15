Die Adresse ist recht unscheinbar in der Pirmasenser Mathildenstraße. In dem Haus soll aber eine der besten Steuerberatungskanzleien Deutschlands residieren. Wie kommt’s?

Nicht alle Pirmasenser kennen die Mathildenstraße, und wer kein Navigationsgerät hat, muss erst mal suchen, bis er vor der Tür von Eichenlaub und Partner steht. 30 Mitarbeiter zählt die Kanzlei und nutzt inzwischen alle vier Etagen des Hauses im Winzler Viertel. Wer das Handelsblatt liest, findet den Namen schnell, denn dort wurde wieder der Titel „Beste Steuerberater Deutschlands“ verliehen. Den bekam Eichenlaub und Partner zwar nicht allein. Vielmehr erhielten diesen Titel bundesweit 580 Kanzleien. In der Region allerdings ist das Pirmasenser Büro recht allein mit dem Titel. Nur die Landauer Kanzlei Korz und Partner mit einem weiteren Sitz in Dahn darf sich ebenfalls „Deutschlands beste Steuerberater“ nennen.

30.000 Kanzleien waren vom Handelsblatt angeschrieben worden, und 4036 davon unterzogen sich einem etwa halbstündigen Test mit Fachfragen, erzählt Raphael Eichenlaub. „Das war schon recht knackig“, meint er zum Schwierigkeitsgrad der Fragen, die auch noch unter Zeitdruck zu beantworten gewesen seien. Zudem sei es nicht möglich gewesen, sich vorzubereiten oder schnell mal nachzuschauen. Wer 70 Prozent der gestellten Fragen beantworten konnte, erhielt den Titel „Deutschlands beste Steuerberater“. Die Auszeichnung des Handelsblattes, die Eichenlaub und Partner zum sechsten Mal in Folge erhielt, bestätige den hohen fachlichen Anspruch der Kanzlei, findet Eichenlaub und sieht es als Auszeichnung für das ganze Team.

Klienten aus dem Mittelstand

Unter den 30 Mitarbeitern finden sich fünf Steuerberater. Neben dem Firmengründer Karl Eichenlaub sind das die Brüder Simon und Raphael Eichenlaub sowie Denis Schall. Am 1. Juni kam Alexander Glatz als fünfter Steuerberater dazu. Gegründet wurde die Kanzlei 1995, seit 2022 firmiert sie unter Eichenlaub und Partner. Die Klienten kommen aus Handwerk, Medizin und Industrie, auch Freiberufler sind darunter. „Wir verstehen uns als Sparringspartner des Mittelstandes“, betont Raphael Eichenlaub, dem die menschliche Verantwortung sehr wichtig ist. „Trotz KI und Digitalisierung bleibt persönliche Einschätzung entscheidend“, sagt Eichenlaub weiter.

Künstliche Intelligenz werde in der Kanzlei nur peripher eingesetzt. Bei der Fachrecherche lasse sich KI ganz gut verwenden, findet Simon Eichenlaub. Ansonsten sei es schwierig, da allzu oft scheinbare Routinearbeiten, die von der KI erledigt werden, dann von Menschen aufwendig kontrolliert werden müssten. Und dann gebe es noch das Problem der Datensicherheit. „Unser Softwareanbieter ist da sehr sensibel und konservativ“, meint Simon Eichenlaub. Schließlich könnten die Mandantendaten bei Verwendung einer KI aus den USA nicht einfach übermittelt werden. Das müsse alles im Haus bleiben.

Insofern sind Simon und Raphael Eichenlaub sicher, dass es mit KI zwar einen Wandel geben werde, aber die große Personalersparnis werde nicht eintreten. Weshalb das Unternehmen weiterhin Mitarbeiter suche und aktuell zwei Auszubildende habe. „Es gibt immer Arbeit. Die Anforderungen werden höher, und wir wissen heute nicht, was die Bürokratie mit den Steuerpflichtigen morgen macht“, nennt Eichenlaub einen weiteren Grund für die Jobgarantie in einer Steuerberatungskanzlei.