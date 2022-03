Davio Frank hat es geschafft: Er hat das beste Abitur am Leibniz-Gymnasium abgelegt. Der 18-Jährige wurde aber nicht nur für seine Gesamtleistung geehrt, sondern hat auch die Preise für katholische Religion, Fremdsprachen, Mathematik und Chemie erhalten.

„Ich lerne eigentlich ganz normal“, erklärt der Abiturient aus Donsieders. Umso mehr freue er sich über sein gutes Ergebnis. „Mir war es wichtig, keine Freizeitaktivitäten aufzugeben“, sagt Frank. Freunde und Familie haben für ihn große Bedeutung, aber auch auf seine Hobbys – vor allem das Fußball spielen – legt er großen Wert. „Der Sport ist super, um den Kopf frei zu kriegen“, verrät der 19-Jährige.

Seine Lieblingsfächer in der Schulzeit waren Mathe und Chemie. Faszinierend sei daran gewesen, wieviel vom Gelernten tatsächlich im Alltag anwendbar war. Das Studium soll deshalb in die ähnliche Richtung gehen. Zur Auswahl stehen Medizin und Biochemie in München oder Heidelberg. „In München habe ich mich für ein Stipendium beworben und wenn das funktioniert, möchte ich definitiv dort hingehen“, erklärt der Abiturient. Fest steht, dass Frank sein Studium zum Wintersemester beginnen will.

In der Zwischenzeit will der 18-Jährige ein Praktikum machen und mit einem Nebenjob etwas Geld für sein Studium verdienen. Urlaub mit Freunden und der Familie steht ebenfalls auf dem Plan. Einen längeren Aufenthalt im Ausland will Frank zunächst nicht machen. „Dafür will ich mir ausreichend Zeit nehmen und vielleicht funktioniert es ja im Studium“, verrät der Abiturient.