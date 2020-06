Der 51-Jährige, der in der Nacht zu Sonntag in Pirmasens einen 39-Jährigen tot gefahren hat, befindet sich zur Zeit in der Psychiatrie. Wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mitgeteilt hat, stellt sich der Ablauf des Geschehens etwas anders dar, als zunächst vermutet wurde. Der 51-Jährige trank in der Pirmasenser Kneipe „Hoepfner-Pilsquelle“ alkoholische Getränke und verließ kurz nach Mitternacht das Lokal. Er begab sich zu seinem Fahrzeug und fuhr laut Staatsanwaltschaft zunächst eine Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung. Dabei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug, wendete seinen PKW und fuhr davon. Ein Taxifahrer konnte den 51-Jährigen jedoch anhalten und auf den Unfall aufmerksam machen. Der Taxifahrer forderte den 51-Jährigen auf, zur Unfallstelle zurückzukehren. Der Beschuldigte wendete daraufhin erneut sein Fahrzeug, fuhr gegen die Einbahnstraße Richtung der Gaststätte zurück und kam in einer leichten Linkskurve in Höhe der Gaststätte von der Fahrbahn ab. Dabei erfasste er mit seinem Fahrzeug mehrere Gäste, die sich noch auf dem Gehweg und in einer Parkbucht vor dem Lokal aufhielten und auf ein Taxi warteten. Ein 39-jähriger Mann wurde dabei tödlich verletzt. Wie nun bekannt wurde, musste einer anderen Person ein Unterschenkel amputiert werden. Fünf weitere Personen erlitten teils schwere Verletzungen.

Der strafrechtlich bisher noch nicht in Erscheinung getretene 51-jährige konnte noch nicht vernommen werden. Er ist nach Auskunft der behandelnden Ärztin nicht vernehmungsfähig.

Die Ermittlungsbehörden haben die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis des Beschuldigten beantragt. Die Staatsanwaltschaft bezeichnet das Verhalten des Beschuldigten nach derzeitigem Ermittlungsstand als Fahrlässige Tötung in Tateinheit mit vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs.