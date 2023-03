Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach 60 Jahren gönnt die Stadt der Berufsschule in der Adlerstraße eine Generalsanierung. Das 13-Millionen-Euro-Projekt läuft noch bis Februar 2022 und soll nicht allein das bröckelnde Mauerwerk in Form bringen, sondern langfristig eine Unmenge an Energie einsparen helfen.

Solarzellen auf dem Dach liefern den Strom, den die Schüler in den Werkstätten verbrauchen, und mit entsprechender Wärmedämmung hofft Bürgermeister Michael Maas auf fast