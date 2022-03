Zwölf Millionen Euro soll die Sanierung der Berufsschule kosten. Eine halbe Million Euro davon soll allein die Wiederherstellung der Außenanlagen verschlingen. Zwei neue Treppen im Außenbereich, asphaltierte Wege und Grünanlagen werden in den kommenden Monaten angelegt, sobald die Bauarbeiter die Maschinen abgezogen haben.

Vor allem die früher 20 Meter breite Haupttreppe am Eingang habe unter den Bauarbeiten gelitten, erläuterte der Leiter des Garten- und Friedhofsamts, André Jankwitz, am Montag im Stadtrat. Die Treppenkonstruktion sei jedoch schon davor marode gewesen und der Untergrund hätte ohnehin neu gemacht werden müssen. Künftig soll es eine zehn Meter breite Haupttreppe tun. Die Randstreifen werden dann begrünt. Eine zweite, wesentlich kleinere Treppe wird an anderer Stelle neu angelegt. Der Vorplatz wird laut Jankwitz künftig autofrei. Bisher waren Autos bis an die Treppe gefahren und hatten auf dem Vorplatz geparkt. Das Parken geht künftig nur noch in wenigen Parkstreifen entlang der Feuerwehrzufahrt, die einen neuen Untergrund benötige. Die Beleuchtung des Außengeländes soll zudem neue Leuchten erhalten.

Die Brunnenanlage im Innenhof hingegen wird kein Wasser mehr führen. In der Vergangenheit sei es hier öfter zu Problemen mit dem Wasser gekommen, begründete Jankwitz die Trockenlegung des Brunnens, der später als Sitzbereich genutzt werden soll. Die Berufsschule selbst könne in den eigenen Werkstätten dazu Sitzbänke herstellen.

Die Kosten von 510.000 Euro waren fast in der Höhe zu Beginn der Bauarbeiten geplant gewesen. Es gab nur einen vergleichsweise kleinen Aufschlag von rund zehn Prozent.