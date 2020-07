Die Berufsinformationsbörse (BIB) findet in diesem Jahr als digitale Veranstaltung statt. Das teilte am Mittwoch der Sprecher des Organisationsteams, Erich Weiss, mit. Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Krise findet in diesem Jahr keine Berufsinformationsbörse in Präsenzform statt. Die Messe im September werde in der Regel von bis zu 4000 Schülern besucht, hinzu kommen fast 400 Aussteller, Berater und Gäste, so Weiss. Damit die Schüler, aber genau so die berufsausbildende Wirtschaft doch noch zusammenfinden können, werden der Veranstalter über ihre Homepage (www.bib-pirmasens.de) die Informationen digital transportieren.