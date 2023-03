Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Berthold Ehrhart (65) hat bei den deutschen Meisterschaften der Tischtennis-Senioren in Völklingen sowohl im Einzel als auch im Doppel das Viertelfinale der Altersklasse ab 65 Jahre erreicht. RHEINPFALZ-Redakteur Peter Brandstetter sprach mit dem ehemaligen Buchhändler aus Dahn, der einst auch mal in der Zweiten Bundesliga an der Platte stand.

Herr Ehrhart, zweimal national im Viertelfinale: Da können Sie zufrieden sein – oder?

Ja, wobei sogar noch mehr drin war. Bei der 1:3-Niederlage im Einzel-Viertelfinale gegen Reiner