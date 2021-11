Die Hugo-Ball-Gesellschaft hat auf ihrer ordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag einen neuen Vorsitzenden gewählt. Nachdem Hans Dieter Zimmermann aus Berlin, der seit 2004 die Gesellschaft geführt hat, aus Altersgründen nicht mehr kandidierte, wurde Bernd Wacker aus Nordwalde einstimmig zu seinem Nachfolger bestimmt.

Der promovierte Theologe, Jahrgang 1951, war von 2009 bis 2018 Leiter der katholischen Karl-Rahner-Akademie in Köln und ist Vorsitzender des nordrhein-westfälischen Landesverbandes der Schwangerschaftskonfliktberatungsorganisation donum vitae. In der Hugo-Ball-Gesellschaft war er viele Jahre im Beirat tätig und ist Herausgeber der Bände „Byzantinisches Christentum“ und „Flucht aus der Zeit“ (zusammen mit Eckhard Faul und Ernst Teubner) innerhalb der Kritischen Werkausgabe. Bereits 1994 hatte Wacker in der Katholischen Akademie Rabanus Maurus in Wiesbaden-Naurod die erste wissenschaftliche Tagung zu Hugo Ball organisiert.

Der übrige Vorstand der Ball-Gesellschaft blieb unverändert mit dem Pirmasenser Beigeordneten Denis Clauer als Zweitem Vorsitzender, Stefan Schwarzmüller als Schatzmeister, Eckhard Faul als Geschäftsführer und Hans Burkhard Schlichting als Vor-sitzender des Beirats.