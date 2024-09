Die Hummel&Hummel Schuhmanufaktur stellt zum Jahresende die Produktion in Münchweiler ein. Das hat die in Pirmasens ansässige Firma mitgeteilt. Vor mehr als 20 Jahren kaufte Unternehmer Bernd Hummel die Manufaktur aus der Insolvenzmasse der ehemaligen Biodyn-Schuhfabrik. Gemeinsam mit seinen Töchtern Anne-Katrin und Julia gründete er dort die Schuhmanufaktur Hummel&Hummel und begann mit der Produktion besonderer Sneaker-Linien. Mit fünf Köpfen startete die Schuhmanufaktur damals. Die Belegschaft wuchs in der Zwischenzeit auf 20 an. Ihre Zukunft ist offen. Die Entwicklung der Schuhmanufaktur war laut einer Mitteilung bis zu den Corona-Jahren positiv. Doch dann sei der Sneaker-Markt schrittweise eingebrochen.

