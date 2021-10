Im historischen Neufferpark in Pirmasens soll ein Neubau mit 30 Wohnungen und Tiefgarage entstehen. Der Pirmasenser Unternehmer Bernd Hummel, der einen Vertrieb für Kangaroos-Turnschuhe besitzt, will die Wohnanlage in direkter Nähe zu seinem Firmensitz als ökologischen Musterbau in Holz errichten lassen und gleichzeitig das denkmalgeschützte Cafégebäude umnutzen. Zudem soll für seinen Firmensitz in dem angrenzenden Neuffer-Fabrikkomplex ein Parkhaus am Rand des Parks entstehen. Park, Villa und Fabrik stehen als Ensemble unter Denkmalschutz. Die Stadt Pirmasens begrüßt das Projekt und sieht keine Probleme für den Denkmalschutz.

