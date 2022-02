Bernd Gehringer aus Obersimten haben wir vor wenigen Tagen bei einem kurzen Bummel durch die Pirmasenser Innenstadt getroffen. In unserem Spontaninterview hat er uns etwas über seinen Beruf verraten, der viel mit Zahlen zu tun hat und wo er in seiner Freizeit einen Ausgleich findet.

Scheinbar sind Sie in Eile – wo geht es denn so zielstrebig hin?

Ich bin bei der Stadtverwaltung beschäftigt, habe gerade Mittagspause und gehe jetzt kurz etwas einkaufen.

Wie geht es nach der Mittagspause weiter?

Die Arbeitszeiten bei der Stadtverwaltung gehen außer donnerstags und freitags bis 16 Uhr, aber das ist ja variabel. Es kann auch länger sein.

Was tun Sie denn genau bei der Stadtverwaltung?

Ich bin Amtsleiter des Rechnungsprüfungsamtes. Als gelernter Verwaltungsbeamter hat man es dort sehr viel mit Zahlen zu tun. Da müssen beispielsweise Jahresrechnungen geprüft werden. Bei mir im Amt sind auch die zentrale Vergabestelle, der Datenschutz und viele andere Dinge angesiedelt. Das Rechnungsprüfungsamt ist ein Querschnittsamt und betrifft eigentlich die komplette Verwaltung.

Waren Sie schon immer ein ausgesprochener Zahlenmensch?

Ja, das bin ich schon immer gewesen – bereits in der Schule. Ich habe am Leibniz-Gymnasium Abitur gemacht, da hatte ich auch Mathematik-Leistungskurs, und vielleicht waren das schon so die Vorboten für meinen weiteren Werdegang.

Treiben Sie Zahlen und logisches Denken auch in Ihrer Freizeit um?

Da bin ich eigentlich eher sportlich unterwegs – als Ausgleich sozusagen. Altersbedingt bin ich jetzt AH-Kicker beim SV Obersimten. Fußball ist nach wie vor ein Thema bei mir. Aber ich fahre auch gerne Motorrad, gehe draußen in der Natur gerne laufen oder joggen. Mountainbike fahre ich ebenfalls gerne – da bin ich nicht so festgelegt.