90 Millionen Euro investiert die Progroup aus Landau in ein Wellpappwerk in Höheischweiler. Jetzt, wo der Rohbau steht, werden die Dimensionen deutlich. Das erfreut nicht jeden.

Laurean Wagner ist in Pirmasens aufgewachsen, hat am Kant-Gymnasium Abitur gemacht und dort erste Theatererfahrung gesammelt. Wagner spielt im Kinofilm „Seneca“ an der Seite von Weltstar John Malkovich. Der Film hat am Montag auf der Berlinale Premiere.

Zehn Jahre lang war die Zweibrücker Festhalle Faschingsball-frei, am Wochenende hatte die Wartezeit jedoch ein Ende. Die Kult-Veranstaltung ist wiederbelebt worden.

Zeigt her eure Kostüme: Was Promis aus Pirmasens und dem Kreis zu Fasnacht am liebsten trugen und tragen.

Gibt es in Pirmasens ein Bermuda-Dreieck? Das vermutet zumindest ein Anwalt in einem Betrugsverfahren. Eine bestimmte Straße sei verrufen, weil dort immer wieder Bestellungen verschwinden würden.

In Hornbach erinnert man sich gut an den gerade gestorbenen Schlagstar Tony Marshall. Dort wurde er vor einigen Jahren gefeiert wie ein Rockstar.

Rund 60 illegal abgeladene Altreifen liegen seit etwa drei Wochen bei Hornbach. Den Täter zu ermitteln ist schwierig, genau wie die Umsetzung eines einheitlichen Entsorgungssystems.