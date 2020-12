Der Ausbau der Bergstraße erfordert am 13. Dezember eine Vollsperrung des Zugangs zum Oberdorf. Den ganzen Sonntag und die Nacht zum Montag sei kein Autoverkehr möglich, kündigte Lembergs Bürgermeister Martin Niebuhr an. Als letzte Maßnahme im ersten Ausbauabschnitt müsse der Asphalt aufgetragen werden. Die Vollsperrung werde am Sonntag, 13. Dezember, 6 Uhr, beginnen und voraussichtlich bis Montag, 7 Uhr, andauern. Anwohner werden gebeten, ihre Autos im Unterdorf zu parken, um zu Fuß die Baustelle durchqueren zu können, falls sie früh auf die Arbeit fahren müssen, so Niebuhr, der versicherte, dass für Feuerwehr und Rettungsdienste eine Zufahrtsmöglichkeit bestehe.