Das Bergbad in Heltersberg im Landkreis Südwestpfalz bleibt am Sonntag, 18. Juni, aufgrund eines Unglücksfalles geschlossen, teilt die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Der Unfall hat sich in der Nacht auf Sonntag im Eingangsbereich des Bades ereignet. Mit Rücksicht auf Beteiligte und betroffene Angehörige können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Verbandsgemeinde bittet dringend, das Schwimmbad am Sonntag nicht anzufahren.