Seine Tätigkeit als Lehrer ist Geschichte. Hans Uwe Katzenmaier, der heute seinen 75. Geburtstag feiert, widmet sich inzwischen ganz der Malerei – einem Hobby, dem er schon seit Kindheitstagen nachgeht. Über 1000 Bilder und Zeichnungen sind über all die Jahre entstanden.

In Sinsheim geboren, lebt Hans Uwe Katzenmaier schon seit 1979 im Trulber Ortsbezirk Imsbacherhof in Waldrandlage mit Blick in die Weite der Landschaft – ideal für sein größtes