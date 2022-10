Corona, der Ukraine-Krieg und Trittbrettfahrer treiben die Inflation nicht nur in der Bundesrepublik in bisher unbekannte Höhen. Sparen ist daher angesagt. Ob und bei welchen Produkten sich das Einkaufen in Frankreich lohnt, haben wir versucht, mit einem Muster-Warenkorb zu ermitteln. Was ist typisch Frankreich und müsste deshalb dort auch günstiger sein? Croissant und Baguette zum Beispiel. Unser Reporter hat aber auch recherchiert, was Kondome oder Nektarinen sowei Benzin, Fisch und vieles mehr diesseits und jenseits der Grenze kosten. Dabei gab es so manches überraschende Ergebnis.

