Die Stadt Pirmasens verschärft aufgrund des Corona-Infektionsgeschehens das Hygienekonzept auf dem Belznickelmarkt. Ab Freitag, 3. Dezember, erhalten nur noch geimpfte und genesene Besucher Zugang. Ausgenommen sind laut Stadtverwaltung Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren und drei Monaten sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus impfen lassen können. Letztere müssen am Einlass ein ärztliches Attest vorlegen. Das hat der Verwaltungsstab der Stadt am Mittwoch entschieden. Man greife damit der vom Land Rheinland-Pfalz angekündigten Überarbeitung der Corona-Bekämpfungsverordnung vor, die ab Samstag gelten soll. Diese sieht nach Ankündigung der Landesregierung eine flächendeckende 2G-Regel für Veranstaltungen im Freien vor.

„Überschaubar und durchdacht“

Die Stadt erklärt in ihrer Mitteilung auch, weshalb sie den Markt nicht vorzeitig beendet, wie andere Städte das mit ihren Weihnachtsmärkten taten: „Der Belznickelmarkt ist eine kleine und damit überschaubare Veranstaltung mit durchdachtem Hygienekonzept und Einlasskontrollen. Aufgrund dieser besonderen Struktur kann der Markt auch in der derzeitigen Situation sicher durchgeführt werden“, wird der Beigeordnete Denis Clauer zitiert.

Er appelliert an die Besucher, sich auf dem Markt an die Regeln zu halten, auf Abstände zu achten und, wo immer möglich, Maske zu tragen. „Es liegt an uns allen, uns gegenseitig zu schützen und zu beweisen, dass wir verantwortungsvoll mit der Pandemie umgehen“, so Clauer. Er bittet die Pirmasenser und ihre Gäste eindringlich um Vorsicht und Rücksicht, sowohl beim Besuch des Belznickelmarktes als auch in allen anderen Bereichen. Der Belznickelmarkt ist bis einschließlich 22. Dezember täglich ab 11 Uhr geöffnet.